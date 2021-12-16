РИАМО - 16 дек. В Подмосковье в этом зимнем сезоне будут работать порядка 450 катков, в том числе 190 – для массового катания. Площадки для катания на коньках обустроят на центральных площадях, в скверах, парках и во дворах, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

С искусственным льдом будут работать 49 катков.

«Губернатор ставит перед нами задачу развивать среду так, чтобы в каждом городе было несколько пространств, парков, где ты можешь гулять, отдыхать безопасно и комфортно. Для нас со своей стороны важно не только благоустроить, но и сделать их интересными, востребованными и насытить сервисами», - сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что особенно важны эти задачи в зимнее время.

«Катание на коньках является одним из любимых развлечений жителей в зимний период. Всего в регионе этой зимой будет почти 450 катков на центральных площадях, в скверах, парках культуры и отдыха, во дворах», - отметил Хайкин.

Ледовые площадки примут посетителей в парке «Пехорка» Балашихи, в парках «Патриот», «Раздолье» и The Rink в Одинцовском округе, в Химкинском сквере «Юбилейный», на катке Космолед в Королеве, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, в Центральном парке Реутова, в мкрн. Павшинская пойма в Красногорске.

Новые катки уже начали работать в люберецком парке «Наташинские пруды», возле домодедовского молодежного центра «Победа» и в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево. В ближайшие выходные будут открыты катки в одинцовском парке Малевича и в серпуховском «Питомнике».

В зонах катания обустроили современное освещение, раздевалки и туалеты. Сеансы сопровождает музыка. Возле катков открылись точки продажи горячих напитков и еды, а также павильоны заточки катков. Узнать катки можно по фирменному стилю проекта «Зима в Подмосковье».

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