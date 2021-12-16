РИАМО - 16 дек. Работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспаc» в Краснознаменске сняли автомобильную гайку, застрявшую на пальце 8-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаcа».

Старший смены Сергей Афрамеев сообщил, что 14 декабря в систему-112 обратилась мать ребенка.

«Женщина рассказала, что дочь из любопытства надела на палец металлическое крепежное изделие и не смогла его снять. Попытки матери помочь ребенку результата не принесли», – сказал спасатель.

Он добавил, что работники «Мособлпожспаcа» прибыли на место вызова совместно с сотрудниками скорой помощи.

«Спасатели обнаружили, что резьба гайки уперлась в сустав, палец ребенка опух и начал синеть. С помощью капроновой нити снять крепеж не представлялось возможным, поэтому работники дежурной смены, обезопасив палец девочки специальными защитными пластинами, аккуратно разрезали гайку специальным инструментом, периодически охлаждая металл, и освободили пальчик ребенка», – отметил Афрамеев.

По его словам, операция заняла около 3 часов, медицинская помощь ребенку не потребовалась.