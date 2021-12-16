РИАМО - 16 дек. Видеохостинг YouTube заблокировал новый канал немецкоязычной версии RT, который начал вещание в четверг, 16 декабря, заявила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Канал планировал в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке. В момент блокировки как раз шел прямой эфир.

«YouTube сразу же заблокировал наш новый канал, на котором транслировали RT auf Sendung. Но нам не страшно. Мы готовы ко всему», — сообщила Токтосунова в своем Telegram-канале.

Ранее в сентябре YouTube уже удалял каналы RT DE и Der Fehlende Part, которые принадлежат немецкой редакции RT. Тогда блокировку объяснили нарушениями правил сервиса. Примечательно, что оба канала заблокированы без возможности восстановления.

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