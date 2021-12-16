РИАМО - 16 дек. Около 720 тыс. тонн молока произвели предприятия Подмосковья в 2021 году. Регион занимает первую строчку рейтинга по объемам производства продуктов на основе молока в России, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«Подмосковные предприятия по предварительным прогнозам произвели в текущем году 720 тыс. тонн молока. Год был засушливым, и в некоторых субъектах даже меньшее количество надоенного молока, потому что коровы в жару доятся хуже и дают меньше молока. Тем не менее, в этом году мы порядка 1,5% прибавили», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что Подмосковье лидирует в топе регионов России по производству продуктов на основе молока. В частности, в 2021 году по объемам производства сыра Московская область заняла первое место в России с долей 13,3% от всей выпущенной сырной продукции в стране.

В 2021 году Московская область стала лидером по производству сыра в России.