РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 14 новых случаев коронавируса, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 342 случая инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1 262 случая Covid-19.

В Московской области за все время пандемии подтверждено 619 456 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 11 322 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 555 890 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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