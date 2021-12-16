РИАМО - 16 дек. Депутата Московской областной думы от Люберец Игоря Коханого назначили председателем комиссии, которая отвечает за реализацию наказов народной программы «Единой России» в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Коханый представляет интересы жителей 121 Люберецкого избирательного округа.

В рамках предвыборной кампании «Единой России» в Подмосковье собрали около 780 тыс. предложений от жителей. Для их реализации сформировали 9 профильных комиссий.

«Для того чтобы воплотить в жизнь инициативы жителей Подмосковья, времени «на раскачку» у нас нет. Многие наказы уже включены в государственные программы и на их исполнение заложен бюджет», – сказал Коханый.

Сроки реализации обсуждали на встрече с заместителем председателя Мособлдумы Олегом Рожновым. Коханый провел заседание комиссии по благоустройству и ЖКХ, в ходе которого совместно с представителями профильных министерств были составлены дорожные карты.

«Все пожелания жителей рассортированы по уровню ответственности. Муниципальные – направлены в окружные комиссии по исполнению наказов. Что касается регионального уровня – это в большинстве своем вопросы благоустройства общественных пространств. В сфере ЖКХ превалирует тематика социальной газификации», – уточнил Коханый.