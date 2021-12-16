РИАМО - 16 дек. Строители уже почти на 90% закончили работы по установке металлоконструкций пролетных строений эстакады на Северо-Восточной хорде. Речь идет об участке от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщает пресс-служба Депстроя Москвы.

До этого строителям удалось забетонировать девять преднапряженных железобетонных пролетных строенией. А еще они выполнили надвижку пролетных строений на других самых сложных участках.

Между тем, эта эстакада является самой длинной: ее протяженность составляет 2,4 км. Трасса тянется от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе.

Эстакада основного хода обеспечит движение по 3-м полосам в каждом направлении.

Возведение СВХ должно быть завершено в конце следующего года. Эту задачу поставил мэр города Сергей Собянин.