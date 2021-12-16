РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Свыше 280 пожаров произошло на территории подмосковного Красногорска с начала нынешнего года, сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу Александр Ремпель.

Итоговое заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации муниципалитета в четверг.

«По состоянию на 16 декабря на территории городского округа произошло 286 пожаров. За аналогичный период прошлого года – 341 пожар. На пожарах в текущем году погибли 7 человек, за аналогичный период прошлого года – 17 человек. Травмы получили 8 человек, за аналогичный период прошлого года – 18», – сказал Ремпель.

Он отметил, что показатели по количеству пожаров, гибели и травмированию на них людей в округе в 2,5 раза ниже средних по Московской области.