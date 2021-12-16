РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Около 130 полицейских обеспечат безопасность во время новогодних праздников в Подольске с 24 декабря по 9 января, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В администрации Подольска 15 декабря прошло заседание Антитеррористической комиссии под председательством главы Николая Пестова. Главной темой обсуждения стал вопрос об обеспечении антитеррористической безопасности в период новогодних и рождественских праздников.

По словам замначальника УМВД России по городскому округу Александра Редькина, в период с 24 декабря по 9 января на территории муниципалитета будет задействован наряд правоохранителей численностью 129 человек. С учетом расположения мест проведения массовых мероприятий будет произведена корректировка маршрутов патрулирования. Ежедневно город патрулируют 9 нарядов патрульно-постовой службы и 4 наряда ГИБДД, в новогодние праздники будет добавлено еще 3 наряда для обеспечения охраны общественного порядка.

Также будет организован контроль за соблюдением масочного, контрольно-пропускного режима. Руководителям объектов торговли направлены письма с рекомендациями об ограничении продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также прохладительных напитков в стеклянной таре вблизи традиционных массовых праздничных гуляний. Накануне проведения новогодних мероприятий проводится работа по выявлению лиц, предоставляющих незаконно в наем жилые помещения нелегальным мигрантам и оказывающих содействие в их трудоустройстве.

Также присутствующие рассмотрели утвержденный перечень торговых объектов, расположенных в пределах муниципалитета и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защищенности. По состоянию на 15 декабря в муниципальный перечень внесено 64 торговых объекта.

Кроме того, в рамках работы комиссии были рассмотрены вопросы наличия и работоспособности систем видеонаблюдения в салонах транспортных средств, общественных пространствах, установки металлодетекторов в местах массового скопления людей и многое другое.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>