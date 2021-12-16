РИАМО - 16 дек. В Наро-Фоминском перинатальном центре появилось отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Теперь здесь женщины смогут забеременеть с помощью технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Процедура позволяет завести ребенка тем, кому не удалось забеременеть самостоятельно. Специалисты нового отделения также осуществляют криоперенос – процесс, при котором собственные или донорские эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме, переносятся в полость матки.

В отделении установлено 14 современных экспертных приборов. В день открытия медучреждение уже посетили первые пациентки.

«Большое внимание правительством Подмосковья уделяется развитию системы родовспоможения в регионе, которое является бриллиантом в системе здравоохранения. Мы можем поистине гордиться нашими виртуозными врачами, которые работают в перинатальных центрах и роддомах», - сказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что в Московской области и ЭКО, и криоперенос по полису обязательного медицинского страхования делают с 2013 года.

«Благодаря этому в наших роддомах появились на свет более 13700 детей, в том числе более 1500 малышей с начала года. Ждем, что в Наро-Фоминском перинатальном центре еще больше семей будут становиться счастливее», - добавила Стригункова.

На сегодняшний день кабинеты репродуктивного здоровья есть в каждом перинатальном центре региона. Именно там семья может проконсультироваться со специалистом и пройти все необходимые скрининги.

Процедура ЭКО доступна в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии, Московском областном перинатальном центре и теперь также в Наро-Фоминском перинатальном центре. Последний в декабре 2021 года отмечает свое 5-летие.