РИАМО - 16 дек. Фотографии и другие документы, посвященные особенностям празднования Нового года в нашей стране начиная с 1918 года, представили в Центральном государственном архиве Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Во времена Российской империи наступление Нового года встречали на Рождественской елке. С приходом советской власти в 1918 году церковь была отделена от государства, однако до 1929 года новогодние праздники имели особый статус.

«Новогодние и рождественские праздники были особыми днями отдыха. То есть человек отдыхал в эти дни, но потом должен был в свой официальный выходной отработать», – рассказала ведущий научный сотрудник Центрального государственного архива Московской области Людмила Кузякина.

Среди документов того времени, касающихся новогодних праздников, специалисты нашли постановление о продлении времени работы городских трамваев, коммунальных и ведомственных служб. О здоровье граждан в период зимних праздников побеспокоились в столичном обкоме комсомола: там предложили запретить продажу спиртных напитков накануне Нового года и Рождества.

«В 1929 году Рождество, как и остальные церковные праздники, перестало существовать даже как особый день отдыха. И Рождество, и Новый год стали рабочими днями. Украшать и наряжать елки стало политически некорректно», – отметила Кузякина.

Только в 1935 году вышел номер газеты «Правда», в котором был опубликован акт об обязанности комсомольцев и пионерработников организовать коллективные елки для детей в школах, детдомах, дворцах пионеров и других учреждениях.

Главную новогоднюю елку страны в Кремле впервые нарядили в 1954 году. В семейном архиве Кузякиной сохранились фотографии этого исторического события, участниками которого были ее родители - ветераны Великой Отечественной войны.