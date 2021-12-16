РИАМО - 16 дек. Женщина 1994 года рождения в ссоре, произошедшей из-за внезапно возникших неприязненных отношений, ранила знакомого. У него диагностировали проникающее колото-резаное ранение, сообщили РИАМО в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в квартире в поселке им. Тельмана Раменского городского округа. Оттуда 15 декабря в 16:30 пострадавшего забрала скорая помощь. Мужчину госпитализировали.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий нападавшую нашли и задержали.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).