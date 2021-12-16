РИАМО - 16. Рабочие приступили к установке эскалаторов на 2 станциях строящейся Троицкой линии метро. В целом 5 станций этой ветки находятся на высоком уровне готовности, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, эскалаторное полотно устанавливают на станциях «Новаторская» и «Университет Дружбы Народов». Там уже заканчивают проводить монолитные работы.

Кроме того, специалисты приступили к внутренней отделке. При этом одновременно идет обратная засыпка станционных котлованов. Вскоре эскалаторы начнут устанавливать на станции «Мамыри».

Всего на первом участке Троицкой линии находятся 5 станций: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри». Их строительная готовность оценивается в 46%.

На этом участке идет проходка тоннелей. Их прокладывают 6-метровые ТППК «Дарья» и «Евгения». Они работают между станциями «Мамыри» и «Бачуринская», проходка от «Новаторской» до «Мамырей» уже завершена.

Строящаяся Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ее протяженность составит 40 км.

По прогнозам, ежедневно веткой будут пользоваться 100 тыс. москвичей и гостей столицы. В зоне притяжения новых станций проживает порядка 1 млн человек, а еще много горожан работают или ездят туда на учебу.

Как ранее отмечал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на ближайшие годы стоит задача по продлению и строительству новых радиальных линий метро для улучшения транспортной доступности всех районов Москвы.

Так, столичная подземка в перспективе пополнится целым рядом новых радиальных веток – это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая. А еще продлят существующие линии: Люблинско-Дмитровская линия дойдет до района Северный, Солнцевская – до Внукова, Сокольническая будет продлена до станции «Новомосковская», а Арбатско-Покровская – в район Гольяново.