РИАМО - 16 дек. Виртуальная карта «Тройка» стала доступна для оплаты проезда в городском транспорте Москвы. Сервисом могут воспользоваться обладатели гаджетов с поддержкой систем бесконтактной оплаты Samsung Pay и Google Pay. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Виртуальная «Тройка» — один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная «Тройка». Ждем, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что до конца 2022 года виртуальной «Тройкой»‎ можно будет оплатить проезд на любом турникете метро.

Чтобы получить возможность оплаты проезда виртуальной транспортной картой, нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», выпустить виртуальную карту в личном кабинете, после чего выбрать билет (сейчас действуют только абонементы на 30,90 и 365 дней) и способ оплаты: Samsung Pay или Google Pay.

Далее виртуальную «Тройку» нужно будет загрузить в кошелек в смартфоне, после чего она будет готова к использованию.

Для оплаты устройствами с Samsung Pay нужно просто приложить телефон к считывающему устройству, для устройств с Google Pay потребуется активировать экран.

«Тройка» — пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, а также Московской области, Ульяновска, Ярославской области, Суздаля, Мурома и Тульской области.

Ранее Ликсутов сообщал, что одна из важнейших задач в столице — обеспечить школьников и студентов дешевыми и удобными тарифами на транспорт.

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