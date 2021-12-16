РИАМО - 16 дек. Виртуальная карта «Тройка» стала доступна для оплаты проезда в городском транспорте Москвы. Сервисом могут воспользоваться обладатели гаджетов с поддержкой систем бесконтактной оплаты Samsung Pay и Google Pay. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
«Виртуальная «Тройка» — один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная «Тройка». Ждем, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.
Он отметил, что до конца 2022 года виртуальной «Тройкой» можно будет оплатить проезд на любом турникете метро.
Чтобы получить возможность оплаты проезда виртуальной транспортной картой, нужно зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», выпустить виртуальную карту в личном кабинете, после чего выбрать билет (сейчас действуют только абонементы на 30,90 и 365 дней) и способ оплаты: Samsung Pay или Google Pay.
Далее виртуальную «Тройку» нужно будет загрузить в кошелек в смартфоне, после чего она будет готова к использованию.
Для оплаты устройствами с Samsung Pay нужно просто приложить телефон к считывающему устройству, для устройств с Google Pay потребуется активировать экран.
«Тройка» — пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, а также Московской области, Ульяновска, Ярославской области, Суздаля, Мурома и Тульской области.
Ранее Ликсутов сообщал, что одна из важнейших задач в столице — обеспечить школьников и студентов дешевыми и удобными тарифами на транспорт.
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