РИАМО - 16 дек. Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам уйти на новогодние каникулы раньше, они продлятся с 27 декабря по 9 января, сообщает «Интерфакс».

Увеличить каникулы решено из-за ситуации с Covid-19. В ведомстве отметили, что продление каникул осенью помогло разорвать цепочки распространения инфекции среди учеников, число выявленных случаев заболевания снизилось.

«Данная мера (каникулы раньше запланированного срока - ред.) направлена на укрепление тенденции по снижению заболеваемости в городе», — заявили агентству в департаменте, подчеркнув, что конкретные решения будут принимать директора с учетом мнения управляющих советов школ.

Для начальных классов с 27 по 30 декабря в школах организуют дежурные группы. При этом детсады и колледжи будут работать в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщали о том, что новогодние каникулы в московских школах могут начаться с 27 декабря. Газета «Ведомости» нашла на сайтах нескольких школ столицы решение об уходе на ранние каникулы, принятое на основе письма городского департамента образования и науки.