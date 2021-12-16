РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Во взрослых и детских поликлиниках Люберецкой областной больницы заработали дополнительные телефоны для справок и получения информации по оказанию услуг, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

По телефону можно узнать о вызове врача на дом, записаться на прием, прикрепиться или уточнить режим работы пункта вакцинации. Также диспетчеры расскажут о получении QR-кода для переболевших или вакцинированных от коронавируса, результатов ПЦР-теста и о разблокировке социальных карт.

Дополнительные номера телефонов размещены на сайте ЛОБ.