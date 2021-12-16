РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. В Домодедове за сутки выявили 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 17 616 случаев Covid-19, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 262 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 619 456 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 322 человека. Выздоровели и выписались 555 890 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>