РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поблагодарил членов Общественной палаты городского округа за работу и вручил им благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Общественной палате подвели итоги работы за год, обозначили основные направления деятельности на предстоящий период. Участники палаты представили свои доклады и отчеты за 2021 год.

«Искренне благодарен председателю Общественной палаты, члену ОП МО, члену Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Петру Ульянову, его заместителю – доктору медицинских наук, профессору, Почетному гражданину городского округа Люберцы Андрею Шестакову, всем членам палаты за продуктивную работу», – отметил Ружицкий.