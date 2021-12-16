РИАМО - 16 дек. Новый авиалайнер российского производства МС-21-300 успешно провел тренировочный полет, вылетев из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлившись в аэропорту Иркутска, сообщает Nation News.

В рамках тренировочного полета самолет преодолел более 4 тыс. км пути. Экипаж, задействованный в испытании, отметил, что двигатель, функциональные системы и оборудование воздушного судна работают стабильно и надежно.

Прошедший тренировочный полет стал первым в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта. До конца года компания, разработавшая воздушное судно, планирует получить российский сертификат типа самолета.

Самолет был презентован на Международном авиационно-космическом салоне летом 2021 года. Модель является представителем семейства авиалайнеров нового поколения, ориентированных на наиболее массовый сегмент мирового рынка пассажирских самолетов. Серийное производство воздушного судна уже запущено.