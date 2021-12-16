РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» помогли вернуться домой из столицы трем бездомным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтерское движение сотрудничает c центром социальной адаптации имени Е. П. Глинки – учреждением, которое оказывает соцподдержку гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в Москве. В рамках проекта «Дорога домой» волонтерами была оказана помощь в приобретении билетов для трех человек до станций Волгоград, Вологда и Алзамай.

Так, один из подопечных (инвалид-колясочник) до 2011 года не имел гражданства РФ и постоянного места жительства. Более полутора лет он прожил в центре паллиативной помощи. Позже был переведен в ЦСА для дальнейшего жизнеустройства. Для него удалось получить место в интернате для престарелых и инвалидов в Волгограде.

Другой подопечный в Москве с 2017 года, жилья не имеет. Он отправился к прежнему месту жительства в Вологду для восстановления документов и дальнейшего жизнеустройства. Еще одна нуждающаяся приехала в Москву на заработки. Недобросовестный работодатель обманул женщину с оплатой, а документы украли. Она была отправлена на ПМЖ по временному удостоверению в Иркутскую область.