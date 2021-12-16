РИАМО - 16 дек. В Мособлдуме утвердили льготную арендную плату для территорий, по которым заключен договор по комплексному развитию, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается установить арендную плату в размере 1 руб. за 1 кв. м в год за земельные участки, находящиеся в государственной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в случае заключения договора аренды земельных участков с лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Такая мера действует при условии, что договор о комплексном развитии территорий жилой застройки соответствует требованиям части 6 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации и площадь переселяемых жилых помещений составляет не менее 10% от общей площади возводимых жилых помещений.

«Это позволит улучшить депрессивные территории, построить там офисы, промышленные объекты, провести реновацию», - заявил первый заместитель министра имущественных отношений Алексей Вьюрков, представляя законопроект.

Также закон устанавливает арендную плату в размере земельного налога за земельные участки, в случае заключения договора аренды таких земельных участков с лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории нежилой застройки.

Одновременно проектом закона устанавливается арендная плата в размере земельного налога за земельные участки, включенные в соглашение о строительстве жилья обманутым дольщикам.