РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В городском округе Мытищи обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, там измерили толщину льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам, а также сотрудниками государственного пожарного надзора и спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» проводится патрулирование водоемов.

На реке Яузе в районе поселка Дружба лед отсутствует. Толщина льда на Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово составляет 15 см. На Канале им. Москвы в районе деревни Новосельцево – 14 см. Такой же толщины лед в деревне Сорокино на Пироговском водохранилище. В деревне Большая Черная, где измеряли лед на Икшинском водохранилище, ледяной слой – не более 13 см.

В среднем по Московской области толщина льда составляет 11 см. Вызывают опасение 22 места на водоемах в 19 городских округах, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 см. В патрулировании водных объектов задействовано 58 единиц техники, 160 работников поисково-спасательных формирований и сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.