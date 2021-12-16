РИАМО - 16 дек. Аэропорт Шереметьево проводит внутреннее расследование инцидента, связанного с опрокидыванием машины для противообледенительной обработки самолетов, сообщили РИАМО в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее СМИ сообщали, что в Шереметьеве пассажирский самолет Airbus A350-900, вылетающий в мексиканский Канкун, опрокинул поливочную машину, случайно задев ее крылом. При этом пострадал водитель спецтехники.

«В настоящее время в аэропорту Шереметьево проводится служебное расследование по установлению причин авиационного события, связанного с противообледенительной обработкой воздушного судна», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что пострадавшему сотруднику организации по наземному обслуживанию «Шереметьево Хэндлинг» оперативно оказали первую медицинскую помощь. Сейчас мужчина направлен в больницу.