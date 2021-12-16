РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. В июне 2022 года во флагманских школах Балашихи начнет действовать проект «Умные каникулы», в рамках него организуют образовательные интенсивы, где учащиеся смогут познать родной край, погрузиться в сферу программирования и позаниматься любимыми предметами с лучшими представителями различных сфер региона, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

О том, что флагманские школы Подмосковья первыми войдут в проект «Умные каникулы», сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн в ходе итогового заседания коллегии министерства образования региона. Оно состоялось в филиале Балашихинского лицея в мкрн Алексеевская роща.

«Те 14 недель, которые ребята проводят на каникулах дома, на даче, приводят к тому, что они выпадают из образовательного процесса. Чтобы ученикам не приходилось дома выполнять огромное количество заданий без поддержки учителя, мы начинаем этот проект», - сказал Бронштейн.

Он добавил, что, по сути, это лагеря, в которых ребята смогут поехать на экскурсии, поучаствовать в командообразующих мероприятиях, получить консультацию учителей и пройти образовательные интенсивы. Заниматься с учениками флагманских школ будут высококлассные специалисты из различных сфер, а также преподаватели вузов.

В мероприятии также приняли участие заместители глав городских округов, начальники управлений образования и специалисты, отвечающие за проведение ЕГЭ, ГИА в регионе. Вместе с ними Бронштейн обсудил результаты экзаменов 2021 года и поставил задачи на 2022 год. Кроме того, заседание стало площадкой проведения первого съезда руководителей флагманских школ Подмосковья.

Бронштейн отметил, что с 1 сентября по поручению губернатора Андрея Воробьева началась работа по собиранию лучшего опыта, который есть на территории Подмосковья. Больше 60 школ носят звание «флагманских школ» и в своих округах являются «путеводной звездой», привлекают внимание к себе родителей и учащихся.

В них стремятся попасть, потому что доверяют учителям, это школы, обладающие большой репутацией, это учреждения, в которых сложившийся педагогический коллектив готов делиться своими наработками и учиться у других.

Лидеры сферы образования в Балашихе - Балашихинский лицей и гимназия №1 им. Героя РФ А. В. Баландина. В 2021 году по результатам достижений учреждениям досталось звание «Флагманская школа».