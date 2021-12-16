РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 дек. Полицейские в Королеве рассказали жителям о методах борьбы с мошенниками, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Сотрудники полиции провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!».

Участковые уполномоченные полиции рассказали жителям о том, что злоумышленники могут представляться сотрудниками банков, сообщать о блокировке карты клиента или несанкционированном списании денежных средств. Гражданин под влиянием стресса и отсутствия времени на обдумывание ситуации сам отдает мошенникам виртуальные ключи к своим накоплениям.

Сотрудники полиции рекомендовали в таких случаях не паниковать, прекратить телефонный разговор и перезвонить в банк самостоятельно по указанному на обороте карты номеру телефона. Ни в коем случае не нужно называть незнакомцам пин-коды, номера карт и коды из СМС-сообщений.

Полицейские объяснили, что если гражданину сообщили о неприятностях, которые случились с его родственником, и требуют за их решение денежные средства — это мошенники. Самое главное в такой ситуации — не волноваться и не поддаваться панике. Нужно связаться с близким человеком, проверить информацию и сразу обратиться в полицию.

Участковые уполномоченные призвали жителей города быть бдительными и осторожными.