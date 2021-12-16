РИАМО - 16 дек. Депутаты Мособлдумы приняли два закона, предусматривающие предоставление фермерам бесплатных земельных участков в регионе, передает корреспондент РИАМО.

Первым законом определены муниципалитеты, на территории которых земельные участки будут предоставлять в безвозмездное пользование для ведения крестьянского или фермерского хозяйства на срок не более 6 лет. Такими муниципалитетами выбраны городские округа Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура.

Речь в документе идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Согласно второму закону, площадь предоставляемого участка должна составлять от 10 до 200 га.

Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщила, что на реализацию программы «Сельское хозяйство Подмосковья» в региональном бюджете на 2022 год предусмотрели более 6,7 млрд рублей, в 2021 году на эти цели было выделено около 6,3 млрд рублей.

Глава Минсельхозпрода Подмосковья назвал требования, предъявляемые к частным фермерам>>