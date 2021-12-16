РИАМО - 16 дек. Депутаты Мособлдумы сразу в трех чтениях поддержали законопроект, который предусматривает компенсационные выплаты на аренду жилья медикам в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.



«Проектом закона предлагается внести изменение в закон Московской области «О здравоохранении в Московской области» в целях установления медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области меры социальной поддержки в виде компенсационной денежной выплаты на аренду жилья», — сказала заместитель министра здравоохранения региона Нина Свешникова, представляя законопроект.

Как уточняется в пояснительной записке, право на ежемесячную выплату будут иметь медицинские работники

с высшим или средним медицинским образованием, не имеющие жилых помещений на территории Московской области, у которых члены семьи (супруг (супруга), их дети (усыновленные, удочеренные) не имеют жилых помещений на территории Подмосковья.



«Данная мера социальной поддержки в первый год реализации затронет 1,7 тысячи человек, каждый год их число будет увеличиваться на 256 человек», — уточнила Свешникова.

Перечень должностей будет определен, исходя из дефицита кадров медицинских работников, выявленного министерством здравоохранения региона. Размер, порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты установит правительство Московской области.

Расходы на указанную меру соцподдержки предусмотрены законом «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в размере: в 2022 году – 430 887 600,00 рублей, в 2023 году – 492 788 400,00 рублей, в 2024 году – 554 689 200,00 рублей.



Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов областного парламента.