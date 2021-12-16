РИАМО - 16 дек. Прокуратура назначила проверку после аварии в Щелкове, в которой погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Авария произошла утром в четверг. Автомобиль Chevrolet занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью».

В результате ДТП три человека пострадали, ребенок погиб.

В ходе проверки, проведение которой поручено Щелковской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

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