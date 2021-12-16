РИАМО - 16 дек. За прошедшие сутки число выздоровевших Covid-пациентов в Москве увеличилось на 3040 человек и достигло 1 825 126 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе подтвердилось 3322 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 760 человек. На аппаратах ИВЛ в больницах находятся 539 Covid-пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 1 995 029 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 35 643 человека, в том числе 85 пациентов скончались в минувшие сутки.

Москвичам напомнили, что победить пандемию коронавируса позволит вакцинация. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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