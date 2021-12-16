РИАМО - 16 дек. Число предпринимателей, работающих в статусе самозанятого в Подмосковье, увеличилось почти в 2 раза за 2021 год и составило 315 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В конце 2020 года в Подмосковье было зарегистрировано 168 тыс. предпринимателей в статусе самозанятых. На сегодняшний день их количество превышает 315 тыс. человек. В процентном соотношении рост числа самозанятых за год составляет 87,5%», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что самозанятые наряду с остальными субъектами малого и среднего бизнеса имеют право на получение микрозаймов, а также субсидий на компенсацию затрат на маркетплейсах.

Кроме того, самозанятые Подмосковья могут арендовать место в коворкингах региона на льготных условиях: 90% от стоимости аренды компенсируется из бюджетных средств. Также Мининвест регулярно организовывает образовательные форумы, мастер-классы и полноценные обучающие курсы для самозанятых.

По словам Зиновьевой, Мининвесту Подмосковья важно поддерживать не только компании, но и предпринимателей, работающих на себя. В рамках поддержки самозанятых в 2021 году министерство провело для них цикл из 7 специальных обучающих семинаров и развивающую профессиональные навыки программу «Наставничество».

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