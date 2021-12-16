РИАМО - 16 дек. В Подмосковье за минувшие сутки выздоровели после коронавируса еще 2920 пациентов, с начала пандемии в регионе вылечились от инфекции 555 890 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии Covid-19 в Московской области выявили 619 456 случаев инфицирования, из них 1262 – за сутки.

Также за сутки скончалось 57 человек с подтвержденным коронавирусом, жертвами инфекции с начала пандемии стали 11 322 пациента.

Жителей области призывают бесплатно привиться от коронавируса. Вакцинация является единственным надежным способом защититься от заражения.

Ежедневно на базе медицинских организаций Подмосковья проводится около 30-35 тыс. ПЦР тестов на выявление Covid-19.

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