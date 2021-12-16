РИАМО - 16 дек. Составлен рейтинг средних зарплат, которые получают работники крупнейших российских компаний. Исследование провело рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), сообщает РБК.

Во время составление рейтинга учитывались 100 компаний. Но в это число не вошли банки и страховые организации. Так, самые высокие средние зарплаты оказались у сотрудников групп НОВАТЭК (261 тыс. рублей), «Совкомфлот» (254 тыс. рублей) и «Полюс» (239 тыс. рублей).

Эти зарплаты выше аутсайдера рейтинга – «Почты России» – в 9 раз. Там среднняя зарплата составляет 29 тыс. рублей.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году в целом по экономике составила 51,3 тыс. руб.

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