РИАМО - 16 дек. За минувшие сутки в Москве подтвердились 3322 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число таких случаев с начала пандемии составляет 1 995 029, сообщает городской оперштаб.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что в Москве снижается и количество выявляемых за сутки случаев заболевания, и объемы госпитализации Covid-пациентов. Ситуацию мэр оценил как стабильную.

В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что школьные каникулы в столице могут начаться уже 27 декабря. Такое решение позволит снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе.

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