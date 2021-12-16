РИАМО - 16 дек. За минувшие сутки в Московской области выявили 1262 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировали 619 456 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье на сегодня составляет 73,5%. Прививку от Covid-19 двумя компонентами вакцины сделали 4 286 460 человек.

Жителям Московской области старше 60 лет в декабре отправили письма о важности вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации, которые работают в популярных общественных местах.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский заявил, что свыше 80% сотрудников компаний АПК и сектора потребительского рынка уже привиты от коронавируса.

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