РИАМО - 16 дек. В России за прошедшие сутки скончались 1133 пациента с подтвержденным коронавирусом. Жертвами пандемии в стране стали уже 294 024 человека, сообщает оперштаб.

За сутки в стране выявили 28 486 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии было зарегистрировано 10 131 646 случаев инфекции. Всего вылечилось 8 876 788 человек, из них 37 155 — за истекшие сутки.

Заболевание серьезно влияет на организм человека. Так, главный психиатр Минздрава РФ, гендиректор центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе ранее отметил, что переболевшие Covid-19 пациенты могут столкнуться с частичной амнезией.

Для защиты своего здоровья необходимо пройти вакцинацию, а также соблюдать требования эпидбезопсности: носить защитные маски и держать соцдистанцию.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>