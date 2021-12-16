РИАМО - 16 дек. Многофункциональный жилой кластер в стиле футуризма по проекту знаменитого британского архитектурного бюро Zaha Hadid Architects возведут в 82 квартале Хорошево-Мневников на месте сноса ветхих пятиэтажек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На северо-западе Москвы, в Хорошево-Мневниках, появится жилой кластер нового поколения. Его построят на месте 9 ветхих пятиэтажек. Здесь планируется возвести 5 футуристических башен по проекту архитекторов из бюро Захи Хадид», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что проект включает создание каскадов зеленых садов, прогулочных аллей и около 2 тыс. новых рабочих мест.

«В стилобатной части будут размещены объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Проект планируется реализовать в несколько этапов до 2028 года», – добавил Бочкарев.

Как сообщили в концерне «КРОСТ», который реализует этот проект, при создании жилого кластера используют концепцию 15-минутного города, где вся необходимая для жителей инфраструктура находится в шаговой доступности.

«Перед нами стоит задача создавать проекты, которые будут отвечать запросам современных жителей. В реализации совместного проекта с бюро Zaha Hadid Architects нам поможет опыт, накопленный за 30 лет работы концерна», – сказал гендиректор концерна «КРОСТ» Алексей Добашин.

Он отметил, что в модели 15-минутного города пользу будет нести каждый квадратный метр территории. По словам Добашина, новые решения в строительстве, принимаемые концерном, продиктованы потребностями жителей и ориентированы на будущее.

Ранее в Стройкомплексе Москвы сообщили, что в рамках реконструкции 82 квартала Хорошево-Мневников появится более 8 тыс. новых рабочих мест.