РИАМО - 16 дек. За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 486 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число случаев заболевания составило 10 131 646, сообщает оперштаб.

За сутки в РФ полностью выздоровели 37 155 человек. За все время пандемии в стране от Covid-19 вылечились 8 876 788 пациентов.

Главным способом защиты жизни и здоровья от болезни остается вакцинация. Она доступна для жителей всех регионов страны. Прививку можно поставить бесплатно в одном из пунктов вакцинации.

Привившиеся граждане получат сертификат, который скоро станет необходим для посещения публичных мест. Соответствующий законопроект рассматривается Госдумой.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что в коронавирусный сертификат будут также включены данные о медотводе.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>