РИАМО - 16 дек. Подмосковные многодетные семьи смогут подать заявление на получение земельного участка в электронном формате. Такой законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести в Закон Московской области № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» изменения, предусмотрев подачу гражданами заявлений <…> посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Решение, принятое по заявлению, будет направляться гражданину в личный кабинет на портале в форме электронного документа.

Кроме того, новый закон сокращает срок принятия решения органами местного самоуправления по данным заявлениям с 30 календарных до 7 рабочих дней.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержало большинство депутатов.