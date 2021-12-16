РИАМО - 16 дек. Свыше 1,8 тыс. ярмарок провели на территории Московской области за 9 месяцев текущего года, при этом более 50% торговых мест на ярмарках были отведены под реализацию сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«В Подмосковье за 9 месяцев текущего года мы провели 1 801 ярмарку. Из них 849 – ярмарки выходного дня, 952 – сезонные. Количество предоставленных торговых мест на них составило более 80 тыс.», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что сегодня в Подмосковье определены 274 площадки, на которых разрешено проводить ярмарки.

Ранее стало известно, что в декабре в Подмосковье будет проведено около 70 новогодних ярмарок. Массовое открытие ярмарок с праздничной новогодней тематикой начнется с 20 декабря, поскольку именно на это время приходится пик новогодней торговли.