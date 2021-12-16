РИАМО - 16 дек. Законопроект о закреплении единого срока полномочий для должностных лиц на местном уровне планируется рассмотреть в Госдуме. Изменение затронет в том числе замещающих и заключивших трудовой контракт чиновников, сообщает Nation News.

«Для всех должностных лиц местного самоуправления <...> устанавливается единый срок полномочий — 5 лет», — рассказал один из создателей проекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В данном законопроекте предусматривается возможность отставки. При необходимости должностному лицу сначала вынесут предупреждение, а на изменение принципов работы выделят месяц. Если никаких существенных изменений не произойдет, мэра снимут с должности.

Клишас также призвал рассмотреть другие законопроекты, в том числе о запрете упоминания национальности преступников в медиа.