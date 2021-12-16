РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В Климовском историко-краеведческом музее Подольска появилась коллекция солдатиков из дерева в мундирах русской армии прошлых веков, они станут дополнением к экспозиции к 210-летию событий 1812 года, сообщает администрация музея.

Музей делает ежегодные выставки, показывает игрушки, рассказывает посетителям о традиции празднования Нового года. Также с большим удовольствием принимает подарки.

К новому 2022 году Климовский историко-краеведческий музей получил коллекцию солдатиков из дерева в мундирах русской армии прошлых веков. Их сделал мастер Алексей Моторнов. Его семья занималась игрушечным промыслом еще 100 лет назад.

Солдатики в форме Отечественной войны 1812 года станут замечательным дополнением к экспозиции к 210-летию событий 1812 года и порадуют посетителей на новых выставках в музее.