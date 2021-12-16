РИАМО - 16 дек. Депутаты Мособлдумы поддержали законопроект, который вводит с 1 января льготы на коммерческом транспорте для школьников, студентов-очников и детей с онкологическими заболеваниями, передает корреспондент РИАМО.

Необходимый объем финансирования представления льгот за счет средств бюджета Московской области на 2022 год составит 3 млрд рублей, уточняется в пояснительной записке.

«Проектом закона предусматривается с 1 января 2022 года распространение права на получение льгот на проезд отдельным категориям граждан при проезде по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и в связи с этим возможность получения перевозчиками компенсации недополученных доходов», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Льготы на проезд на коммерческих маршрутах получат студенты-очники, учащиеся, проживающие в сельских населенных пунктах Московской области и обучающиеся по основным общеобразовательным программам в ином населенном пункте, дети, страдающие онкологическими заболеваниями, уточняется в пояснительной записке

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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