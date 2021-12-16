РИАМО - 16 дек. Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Академика Королева в столице ожидает реконструкция, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) внесла изменения в правила землепользования и застройки столицы в отношении территории по адресу: ул. Академика Королева, вл. 13, стр. 5.

Площадь земельного участка, на котором расположен ФОК, составляет 0,6 га.

«В настоящее время по указанному адресу расположен физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 5085 кв. м», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Инвестор намерен провести реконструкцию объекта и увеличить общую площадь здания до 6,5 тыс. кв. м.

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