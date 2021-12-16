РИАМО - 16 дек. Площадь торгового центра «Алтуфьево» планируют увеличить в Москве. Суммарная поэтажная площадь здания после реконструкции может составить 10 570 кв. м, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки столицы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 95.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, в настоящее время по указанному адресу расположен торговый центр «Алтуфьево» площадью почти 4,9 тыс. кв. м. Площадь земельного участка, на котором расположен ТЦ, составляет 0,56 га.

«По результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор сможет приступить к реконструкции существующего здания. Функциональное назначение позволит разместить офисы, физкультурно-оздоровительный комплекс, объекты государственного управления и торговли», – пояснила Пятова.