РИАМО - 16 дек. В преддверии Нового года в сервисе поиска и бронирования книг «Библиотека Москвы» опубликовали подборку для детей и взрослых, которая поможет окунуться в зимнюю и праздничную атмосферу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В новые подборки вошли книги, сюжет которых связан с Новым годом, Рождеством и просто зимой. Забронировать понравившееся издание владельцы единого читательского билета могут онлайн на портале mos.ru, а забрать свой заказ — в читальне, предъявив библиотекарю читательский билет», — отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

При этом не обязательно брать с собой единый читательский билет в виде пластиковой карты, можно использовать его электронную версию.

Для читателей в возрасте подойдет подборка «Для долгих зимних вечеров и новогоднего настроения». Возглавляет подборку сборник «История рождественской елки», в которой рассказывается о том, откуда появился обычай наряжать елку и как она реализуется в разных странах. Также в подборку входит роман американской писательницы Фэнни Флэт «Рождество и красный кардиган».

В подборке можно встретить книгу русского писателя Дениса Беляева «История открытия и освоения Арктики», в которой собраны рассказы, мифы, легенды и былины народов сурового края.

Помимо этих книг, в подборку водят роман Лии Флеминг «В поисках Рождества: мечты исполнятся!», детектив Агаты Кристи «Рождество Эркюля Пуаро», фэнтези Терри Пратчетта «Санта Хрякус», кулинарный сборник Юлии Высоцкой «Новогодние рецепты» и другие произведения.

Вторая подборка книг «В ожидании новогоднего чуда» подойдет читателям до 16 лет. В ней более 30 книг на рождественскую тематику русских писателей: Федора Достоевского, Александра Куприна, Антона Чехова, Евгения Поселянина, Павла Засодимского и многих других.​

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