РИАМО - 16 дек. На предстоящих выходных в Московский регион придут обильные снегопады, в воскресенье ожидается аномально низкое атмосферное давление, сообщил в четверг РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

В субботу погоду в регионе будет определять тыловая часть циклона.

«В ночь небольшой снег, подморозит до минус 5-3 в Москве, минус 8-3 в Подмосковье. Днем к нам заглянет гребень антициклона, поэтому чуть-чуть распогодится. И температура днем минус 3 -1 (в столице - ред.), в области минус 5-0», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, к вечеру субботы с приближением атмосферного фронта в регионе начнутся снегопады. Они станут предвестием грядущего сибирского похолодания или ультраполярного вторжения.

«В течение воскресенья прям зимняя сказка будет. Временами снег, метель ночью, в ночные часы минус 2 - 4 в Москве, минус 6-1 в Подмосковье. Днем столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки», - добавил синоптик.

Он уточнил, что в Московском регионе выпадет достаточно много снега, атмосферное давление будет аномально низким и опустится до 720 мм рт. ст.

С наступлением следующей недели начнется вторжение арктического воздуха или так называемое ультраполярное вторжение, когда температурный фон станет аномально низким.

«Понедельник мы начнем с минус 15 - 10 ночью и днем. Дальше выходим на 20-градусные морозы», - заключил собеседник агентства.