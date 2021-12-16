РИАМО - 16 дек. Инвестор построит школу на 600 мест в составе ЖК «Кольская 8» в Бабушкином районе Москвы и передаст ее в собственность города, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК), возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью заключения договора на создание образовательного объекта в рамках жилой застройки по адресу: ул. Кольская, вл. 8.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что договор будет заключен с АО «Специализированный застройщик «Стройдеталь». В документе будут отражены параметры и порядок передачи построенного объекта в собственность города.

Так, в рамках ЖК «Кольская 8» девелопер обязуется построить школу на 600 мест.

«Инвестор обеспечит строительство объекта за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу», – заключила Пятова.

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