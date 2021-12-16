РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. В Щелкове проложили 9 лыжных трасс, которые для удобства отмечены на интерактивной карте, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Лыжные трассы находятся по адресам: УСК «Подмосковье», ул. Краснознаменская, д. 24; ФОК на Центральной, ул. Центральная, д. 73, стр. 2; мкрн Щелково-7, ул. Неделина, д. 25; д. Огуднево, стр. 5А; д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 5 (стадион «Медвежьи Озера»); спортивный клуб «Литвиново», п. Литвиново, стр. 36; д. Головино, лесной массив; д. Огуднево, лесной массив; п. Фряново, ул. Пролетарская.

Для удобства лыжные трассы и другие зимние развлечения отмечены на интерактивной карте, перейти на которую можно в группе администрации округа «ВКонтакте».