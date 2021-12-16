РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. Пробка длиной около 4 км образовалась в четверг утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 10:45 движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до реки Чечеры.

Затор также образовался на Щелковском шоссе в сторону Москвы от 21 км до улицы Хвойной.

Помимо этого, движение затруднено на Леоновском шоссе от поворота на улицу Соловьева до станции Кучино, на шоссе Энтузиастов от улицы Пригородной до Объездного шоссе, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется в Балашихе на улицах Чаплыгина, Почтовой, Центральной.