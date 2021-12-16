РИАМО - 16 дек. Ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на 1-м км автодороги Осеево - Никифорово - Медвежьи Озера в Щелкове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла утром в четверг. Автомобиль Chevrolet занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 4 человека, включая 2 детей.

По обновленной информации, 11-летняя девочка погибла на месте происшествия. Ранения получили водитель Chevrolet, женщина-пассажир и 9-летний мальчик-пассажир. Третий ребенок из Chevrolet не пострадал.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ДПС.